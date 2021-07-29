Чего миру ждать от коронавируса в августе

Месяц тому назад "Страна" задавалась вопросом, означают ли вспышки коронавируса в отдельных странах мира начало очередного витка заболеваемости или так и останутся частными случаями на фоне общего отступления болезни?

Похоже, ситуация пошла по худшему из двух сценариев: инфекция активно распространяется по странам мира, причём кое-где ситуация даже хуже, чем была во время предыдущих волн пандемии.

Но есть и хорошие новости: новая волна коронавируса будет, по всей видимости, существенно менее смертоносной – по крайней мере для тех, кто составил себе труд получить прививку. Но обо всём по порядку.

В целом по миру заболеваемость коронавирусом уверенно растёт. Так, если 23 июня в мире насчитывалось 11,2 миллиона больных (наименьший показатель с ноября 2020 года), то по состоянию на 31 июля болеют уже 14,9 миллиона жителей Земли, т.е. на треть больше, чем месяц тому назад. А среднесуточная заболеваемость к началу августа выросла с 360 до 580 тысяч новых случаев.

Показательно, что смертность растёт куда более низкими темпами: за минувший месяц суточная смертность выросла 7,7 до 8,9 тысяч смертельных исходов в сутки, так что относительный прирост составляет 15,6 % - т.е. вдвое меньше, чем прирост заболеваемости за это же время.

Ухудшилась и без того сложная эпидемиологическая ситуация в США, которые остаются безоговорочным "мировым чемпионом" по коронавирусу: там 29 июля выявленное за сутки число заражений впервые за долгие месяцы перевалило за 100 тысяч случаев, составив 154 тысячи. Это, правда, скорее статистическая флуктуация, однако рост заболеваемости в США идёт устрашающими темпами и в настоящее время находится на уровне 40-70 тысяч даже в относительно благополучные дни.

С 1 по 31 июля число больных в США выросло с 4,9 до 5,4 миллиона человек. Скачка смертности, характерного для предыдущих волн пандемии, в США, впрочем, не наблюдается: как и в самой «низкой» точке в начале июля, ежедневно в стране фиксируется от 100 до 400 летальных исходов в сутки.

За всё время эпидемии коронавирус унёс жизни уже 629 тысяч американцев, что в полтора раза превосходит потери США во Второй мировой войне.

По-разному переживают вспышку в США соседи по североамериканскому контитненту: в Канаде фиксируется несущественный рост заболеваемости, а вот в Мексике ежесуточное число новых заражений и общее число больных уже достигло рекодных показателей, зафиксированных минувшей зимой.

В Европе всё тоже достаточно плохо: если месяц назад рост заболеваемости фиксировался лишь в отдельных странах, таких как Россия и Великобритания, то сегодня ухудшение эпидемиологической обстановки фиксируют также во Франции, Испании, Италии, Германии и многих других странах.

Россия и Великобритания, с которых началась новая волна пандемии в Европе, напротив, дают поводы для сдержанного оптимизма. Так, в Великобритании суточное число заражений по сравнению с пиком в середине июля ощутимо снизилось: локальный максимум а 54 тысячи новых больных здесь был зарегистрирован 17 июля, а к настоящему моменту выявляют в среднем около 28 тысяч случаев в день. Это всё ещё существенно выше, чем в период затишья с мая по июнь 2021 года, когда ежедневно фиксировали порядка 1,5-2,5 тысяч новых заражений, однако тенденция обнадёживающая.

В России также фиксируется спад заболеваемости по сравнению с пиковыми значениями: в среднем 23 тысячи новых больных в сутки против 25 тысяч в пике в середине июля. Правда, число активных случаев заболевания остаётся высоким (1,2 миллиона больных в Великобритании и 495 тысяч в России).

А вот со смертностью картина в этих странах сильно разнится. В Великобритании даже в пике заболеваемости суточное число смертей не превышало 200 человек в день. А вот в России, где, как мы видели выше, болеют меньше, смертность выше: порядка 800 человек в сутки, что даже превышает показатели второй волны зимой 2020/2021 годов. Возможно, дело в прививках: в Великобритании привиты 55% жителей, в России только 17%.

Как мы увидим ниже, аналогичная ситуация наблюдается и в других странах: там, где привитых много, уровни смертности фиксируются на невысоком уровне даже при большом числе больных. Видимо, если прививка и не даёт полной защиты от вируса, то по крайней мере действительно облегчает течение болезни.

Из других стран Европы наиболее сложной представляется ситуация в Испании, где болеют 654 тысячи человек – немногим меньше, чем в пике прошлой волны в феврале этого года, когда болели порядка 780 тысяч. Уровень смертности, впрочем, и здесь невысок и не превышает 50 летальных исходов в сутки.

От коронавируса в Испании привиты 57% населения.

Соседняя Португалия также пережила скачок заболеваемости в середине июля: ежедневно выявляемое число больных здесь достигло 3,3 тысяч человек в день, а число больных выросло с 22 тысяч в мае до 54 тысяч по состоянию на 25 июля. Правда, затем заболеваемость снова пошла на спад: в настоящее время в Португалии выявляют около 2,7 тысячи новых больных в сутки, а число больных сократилось до чуть более 50 тысяч.

Распространяется вирус и по Франции: за минувший месяц число больных здесь выросло с 44 до 295 тысяч человек. Смертность, правда, остаётся невысокой: на уровне 25-30 человек в сутки. Привиты от коронавируса 48 % французов.

Германия также переживает период роста заболеваемости, хотя и не столь бурный, как в других странах: за минувший месяц число выявляемых ежедневно заражённых выросло с 600 до двух тысяч человек, а число больных увеличилось с 17,2 до 31 тысячи человек. Смертность не превышает 20 человек в сутки.

Восточная Европа пока ещё не столкнулась с новой волной коронавируса по-настоящему: некоторый рост заболеваемости фиксируется в Болгарии и Сербии, в Венгрии, Румынии, Чехии и Польше обстановка остаётся стабильной.

На постсоветском пространстве, помимо России, о которой мы подробно говорили выше, крайне сложная обстановка сложилась в Казахстане: суточное число заражений здесь достигло 8 тысяч человек в день, а число больных выросло до 91 тысячи человек – данные показатели являются рекордными для страны за всё время пандемии. Смертность также бьёт рекорды: хотя в абсолютном выражении она может показаться и небольшой (порядка 70-80 человек в сутки), но это почти втрое выше, чем предыдущие рекорды, поставленные весной 2021 года. Из 5780 жителей Казахстана, скончавшихся от коронавируса, за последний месяц умерли 1405. Привиты от коронавируса 19 % жителей Казахстана.

Кроме того, рост заболеваемости фиксируется в Грузии, Киргизии, Узбекистане, в последние дни некоторое увеличение числа выявляемых заражённых демонстрируют Армения, Азербайджан, Молдова и прибалтийские страны.

На Ближнем Востоке наиболее неблагоприятной выглядит ситуация в Иране: по сравнению с началом июля число больных здесь выросло с 244 до 412 тысяч человек, причём в сутки выявляют в среднем 30 тысяч новых случаев, что превышает пиковые значения данного показателя во время прошлой волны (до 25 тысяч новых случаев в сутки). Смертность фиксируется на уровне 300 человек в сутки (в Иране вакцинирован 2,8 % населения).

Сражается с коронавирусом и Израиль: за минувший месяц число больных здесь выросло с 2 до 16 тысяч. И это притом, что в июне число больных сократилось до минимального с начала пандемии количества в 186 (!) человек! Правда, смертность остаётся практически на неизменном уровне – 3-5 человек в день. В Израиле привиты 57,6% населения.

В популярной среди украинских туристов Турции эпидемиологическая обстановка также не радует. С 5 июля в стране фиксируется рост заболеваемости: число выявляемых каждый день случаев подскочило с 5,3 до 18,5 тысяч и продолжает расти. Число больных увеличилось с 83 до 208 тысяч человек. Суточная смертность составляет 50-60 человек. В Турции привиты 31,8% жителей.

В Азии стремительное распространение инфекции наблюдается практически во всех крупных государствах, таких как Таиланд, Бангладеш, Малайзия, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Пакистан и другие. В Китае всё стабильно: с весны 2020 года в стране фиксируют порядка 10-20 случаев заражения в день, а одномоментно болеют 400-500 человек.

Положение в Индии, являющейся одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран (скончались от болезни 422 тысячи жителей страны) и родиной знаменитого штамма "Дельта", с распространением которого связывают новую волну пандемии, остаётся стабильно тяжёлым. Ежедневно в стране выявляют порядка 40 тысяч новых заболевших, а число больных по состоянию на 31 июля составляет 415 тысяч человек. Впрочем, это не сравнится с положением дел по состоянию на начало мая, когда в Индии болели 3,7 миллиона человек, а ежедневно заражались до 400 тысяч.

Суточная смертность в Индии колеблется в диапазоне 400-600 человек. Это достаточно много для такого числа больных и, вероятно, объясняется низким уровнем вакцинации (привиты лишь 7,3% жителей Индии).

Южная Америка на фоне других регионов мира выглядит почти благополучно. Бразилия, наряду с США и Индией входящая в первую тройку главных жертв коронавируса (болезнь убила 555 тысяч бразильцев), похоже, получила небольшую передышку: число больных в стране в течение июля сократилось почти вдвое, с 1,3 миллиона до 713 тысяч человек. Суточная смертность также снижается и находится на уровне тысячи человек в сутки против 1,6 тысячи в начале июля. Уровень вакцинации в Бразилии составляет 19 %.

Похожая ситуация наблюдается и в других странах Южной Америки: уровень заболеваемости и число больных снижаются в Аргентине, Чили, Боливии, Перу и других странах.

Подводя итоги событиям на коронавирусном фронте, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, до победы над коронавирусом ещё очень далеко: инфекция вошла в нашу жизнь всерьёз и надолго, и покидать её не собирается. А вакцины – по крайней мере, их нынешнее поколение – не дают по-настоящему надёжной гарантии от распространения вируса даже в тех сообществах, где доля привитых высока.

Хорошей новостью является то, что вакцины, судя по всему, позволяют снизить вероятность тяжёлого развития болезни и летального исхода. Причём снизить настолько, что для привитых людей вирус действительно станет не многим опаснее сезонного гриппа, как о нём ошибочно говорили ковид-диссиденты в самом начале пандемии.

Но это – если вирус не выкинет какой-нибудь новый фокус. А в его возможностях на этот счёт за минувшие полтора года мы уже имели возможность убедиться на собственном опыте.