Адвокат семьи Николая Чауса рассказал о первой встрече с ним

Адвокат семьи Николая Чауса Ростислав Кравец спустя два дня после того, как пропавший экс-судья нашелся в Винницкой области, наконец смог пообщаться со своим клиентом.

Кравец рассказал "Стране", как прошла его встреча с экс-судьей.

"Мне удалось найти Николая Чауса, увидеть его и пообщаться. Как и где - сказать не могу. Мы поговорили, он рассказал мне все, что знает о том, что с ним произошло. Меня никто не прерывал и не торопил, мы спокойно поговорили часа полтора-два. Правда, в присутствии сотрудника СБУ. Я так понял, что то же самое Чаус уже рассказал и СБУшникам. Но я не видел признаков того, что Чаус говорит неискренне или под давлением. Он говорил от себя. Чаус признался, что его заставляли записывать те видео-обращения для Телеграм-канала, где он читал с листочка. Он рассказал, где находился, кого он видел и кто, по его мнению, его похитил", - сообщил "Стране" Кравец.

По словам адвоката, Чаус выглядит "печально".

"Вид у Чауса - печальный и уставший, болезненный. Его обследуют, берут анализы. На теле есть небольшие травмы, царапины, но жизни они не угрожают. Моральное состояние Чауса угнетенное - думаю, с ним должны поработать психологи. Пока что ему нужен покой и медицинская помощь", - рассказал "Стране" Ростислав Кравец.

Адвокат пока не может предавать огласке, что именно сообщил ему Николай Чаус о своем похищении. Однако Кравец сказал, что произошедшее с Чаусом "не лезет ни в какие рамки".

"Сценарий этой истории можно продать Голливуду за десятки миллионов долларов. Такое придумать невозможно", - добавил Кравец. И уточнил, что планирует встречаться с Часом и в дальнейшем при содействии СБУ.