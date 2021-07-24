В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сделали фото редких птиц, которые лазают как попугаи на высокой ёлке

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, опубликовали фото редкой встречи с семейством клёстов, которые кормились на высокой ёлке.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

В заповеднике рассказали, что особенностью данной ситуации являются места гнездования птиц. Обычно клёстов-еловиков или клёстов обыкновенных можно встретить в Карпатах и очень редко на севере Украины.

Однако, сейчас неизвестно гнездовались ли эти птицы на территории Чернобыльского заповедника ранее. Не исключено, что они могли прилететь из северных регионов или Карпат, но тот факт, что сотрудники встретили самку с тремя подрастающими птенцами, позволяет предположить, что еловики стали гнездиться в зоне отчуждения или где-то рядом.