Главный разведчик России Нарышкин знает часть правды об отравлении Навального

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в адрес разведки еще до инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным поступала информация о готовящейся провокации в отношении одного из оппозиционеров в РФ.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"В нашей российской больнице был проведен полный комплекс обследований, анализов, причем это сделано на самой современной аппаратуре, и эти исследования показали, что в его крови, в других биологических материалах нет ничего, говорящего о присутствии каких-либо отравляющих веществ", - сообщил он.

По его словам, отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал Навального не на территории РФ.

"Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал", — добавил Нарышкин.

Он добавил, что разведка знает "часть правды" о деле Навального.

"Не всё, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", — заявил глава СВР.