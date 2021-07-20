 

Какая болезнь грозит жителям районов с грязным воздухом выяснили ученые

События Сегодня, 22:2623
Какая болезнь грозит жителям районов с грязным воздухом выяснили ученые

Длительное воздействие микрочастиц, содержащихся в грязном воздухе, может вызвать развитие хронического риносинусита (гайморита) у людей, не страдающих аллергией.

К таким выводам пришли ученые Университета Джонса Хопкинса (США), итоги которого опубликованы в статье журнала American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

В частности, по их данным, на развитие хронической формы этого заболевания влияет и долгосрочное влияние крошечных частиц, содержащихся в загрязненном воздухе.

Участниками исследования стали 6102 взрослых пациента, 2034 из которых страдали хроническим риносинуситом (но не аллергией). Все они проживали в районах с высоким содержанием в воздухе PM 2,5 - мельчайших твердых частиц и капелек жидкости размером от 0,001 до 2,5 микрометра, примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса.

Поэтому важно, по возможности, жить в экологически чистых местах.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, грязный, воздух, болезни, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

О концентрации окиси азота в воздухе после взрыва на
О концентрации окиси азота в воздухе после взрыва на "Ровноазот"
20-июл-2021, 22:31
Десантник с нераскрывшимся парашютом выжил, упав на крышу дома с высоты более четырех километров
Десантник с нераскрывшимся парашютом выжил, упав на крышу дома с высоты более четырех километров
18-июл-2021, 17:17
Кто больше подвержен заражению индийским штаммом коронавируса выяснили ученые
Кто больше подвержен заражению индийским штаммом коронавируса выяснили ученые
20-июн-2021, 19:49
Ученые сделали важное открытие о составе камней на астероидах
Ученые сделали важное открытие о составе камней на астероидах
13-июн-2021, 10:02
У летучих мышей новый коронавирус родственный SARS-CoV-2 обнаружили китайские ученые
У летучих мышей новый коронавирус родственный SARS-CoV-2 обнаружили китайские ученые
12-июн-2021, 09:03

Последние новости

22:35
События
Шоу внеземных красот: завтра утром возле Сатурна можно будет наблюдать необычное небесное явление
22:34
События
Владимира Зеленского заметили в киевском супермаркете
22:32
События
В Берлине ковид-дисиденты устроили потасовку с силовиками во время протеста
22:31
События
Атлеты США поднялись на второе место, Украина выиграла первое серебро. Олимпиада Токио
22:29
События
В Черниговской области девушка на легковушке влетела в дом. Три женщины выжили, двое мужчин погибли
22:26
События
Какая болезнь грозит жителям районов с грязным воздухом выяснили ученые
22:25
Экономика
Цель - обойти "Приватбанк" и стать лидером на кредитном рынке
22:12
События
Главный разведчик России Нарышкин знает часть правды об отравлении Навального
22:00
События
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сделали фото редких птиц, которые лазают как попугаи на высокой ёлке
21:29
События
Адвокат семьи Николая Чауса рассказал о первой встрече с ним
21:26
События
Цены на вакцины от коронавируса для Европы подняли Американские компании Pfizer и Moderna
21:06
События
Что произошло с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской в Токио
20:38
События
Штрафы для хозяев и квартира в подарок. Как в Украине обманывают с недвижимостью. Семь главных схем
20:22
События
С 1 августа в Германии у всех влетающих в страну требуют ПЦР-тест на коронавирус
20:06
События
В НАСА сообщили, как внезапно включившаяся российская "Наука" вертела МКС на одном месте
16:35
События
Что написано про Украину в биографической книге о канцлере Германии
16:25
События
Подать заявление на Данилюка из-за удара в глаз собирается Милованов
16:09
События
Черных лесорубов в Житомирской и Харьковской областях накрыло ГБР
13:46
События
Чего миру ждать от коронавируса в августе
13:41
События
За сутки в Афганистане ликвидировали сотни талибов

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 июля 20211868
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 июля 20211618
Что произошло с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской в Токио1493
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 августа 20211320
Старшая внучка Лукашенко вышла замуж. Президент Беларуси пришел на свадьбу.1197
Спецназ к зданию СБУ, где находится судья Чаус подогнало НАБУ893
Что значит заявление Арахамии о ядерном оружии для Украины417

Досуг

Что нужно знать при выборе синтезатора?
Что нужно знать при выборе синтезатора?
Прежде чем купить клавишные, определитесь с тем, в какой сфере вы будете использовать инструмент. Также важно учитывать стаж подготовки музыканта, начинающий или опытный.
Сегодня, 18:3270
Комфортная и безумно стильная одежда Dorothee Schumacher для женщин
Комфортная и безумно стильная одежда Dorothee Schumacher для женщин
Одежда Dorothee Schumacher для женщин — обращаясь к истокам
Сегодня, 09:15132
Современные технологии отопления: что следует знать о тепловых насосах?
Современные технологии отопления: что следует знать о тепловых насосах?
Тепловой насос — это очень выгодное вложение, при условии, что владелец дома выберет оптимальный источник энергии, адаптированный к возможностям участка или используемым в настоящее время отопительным установкам.
30-июл-2021, 20:43343
«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются
Пандемия продолжает жестко бить по мировой автомобильной промышленности. Прогнозы аналитиков неутешительные – планируется спад в продаже и производстве автомобилей примерно на 25 %. Убытки с каждым днем только увеличиваются. Но электромобилей с 2020 года стали покупать больше.
30-июл-2021, 20:04208
Опасность инсультов
Опасность инсультов
Главная опасность инсульта заключается в его тяжелых последствиях. Он может привести если не к смерти человека, то к полному или частичному параличу. Даже если получиться восстановиться после первого приступа, возможность рецидива многократно увеличивается.
30-июл-2021, 16:23163
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Водный чистящий аппарат для зубов является эффективным средством, заботящимся о здоровье ротовой полости. 
29-июл-2021, 17:24299

События

Шоу внеземных красот: завтра утром возле Сатурна можно будет наблюдать необычное небесное явление
Шоу внеземных красот: завтра утром возле Сатурна можно будет наблюдать необычное небесное явление
Помимо невероятно ярких колец газового гиганта, земные зрители смогут также увидеть еще и самый большой спутник Сатурна — Титан.
Сегодня, 22:3526
Владимира Зеленского заметили в киевском супермаркете
Владимира Зеленского заметили в киевском супермаркете
Глава государства решил купить продукты на Бессарабке. При этом охрана президента выглядела "перепуганной", хотя и не мешала другим покупателям.
Сегодня, 22:3423
В Берлине ковид-дисиденты устроили потасовку с силовиками во время протеста
В Берлине ковид-дисиденты устроили потасовку с силовиками во время протеста
Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и арестовали несколько участников незаконной акции.
Сегодня, 22:3225
Атлеты США поднялись на второе место, Украина выиграла первое серебро. Олимпиада Токио
Атлеты США поднялись на второе место, Украина выиграла первое серебро. Олимпиада Токио
По итогам девяти соревновательных дней сборная Китая продолжает увеличивать количество золотых медалей, а украинские спортсмены наконец прервали бронзовую серию.
Сегодня, 22:3130
В Черниговской области девушка на легковушке влетела в дом. Три женщины выжили, двое мужчин погибли
В Черниговской области девушка на легковушке влетела в дом. Три женщины выжили, двое мужчин погибли
В Черниговской области в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло ДТП: легковой автомобиль, за рулем которого была девушка 2003 года рождения, въехал в частный дом.
Сегодня, 22:2932
Какая болезнь грозит жителям районов с грязным воздухом выяснили ученые
Какая болезнь грозит жителям районов с грязным воздухом выяснили ученые
Длительное воздействие микрочастиц, содержащихся в грязном воздухе, может вызвать развитие хронического риносинусита (гайморита) у людей, не страдающих аллергией.
Сегодня, 22:2625
7 Днів