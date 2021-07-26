В Черниговской области девушка на легковушке влетела в дом. Три женщины выжили, двое мужчин погибли

В Черниговской области в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло ДТП: легковой автомобиль, за рулем которого была девушка 2003 года рождения, въехал в частный дом.

В результате есть двое погибших.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Правоохранители установили, что во время столкновения в автомобиле находились пять человек. За рулем легкового автомобиля была девушка 2003 года рождения. По предварительной информации, она не справилась с управлением и въехала в частный дом.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и две женщины получили травмы и сейчас находятся в больнице, двое мужчин умерли от многочисленных травм. В настоящее время полиция принимает меры по установлению личных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины", - говорится в сообщении.

По делу открыли производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц.

Правонарушительнице грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.