Атлеты США поднялись на второе место, Украина выиграла первое серебро. Олимпиада Токио

По итогам девяти соревновательных дней сборная Китая продолжает увеличивать количество золотых медалей, а украинские спортсмены наконец прервали бронзовую серию.

На Олимпийских играх в Токио завершился девятый соревновательный день. Сборная Китая сохранила первую позицию в медальном зачете, несмотря на попытки американцев перехватить пальму лидерства. Для Украины сегодня также были хорошие новости: наши спортсмены пополнили копилку страны серебряной медалью.

Результаты Украины на Олимпиаде 2020

Главным успехом украинских спортсменов сегодня стал результат Михаила Романчука, который пришел к финишу вторым в соревнованиях по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем. Быстрее украинца оказался только американец Роберт Финке. Романчук показал результат 14:40:66.

И если Романчук уже завоевал две олимпийские медали, то боксер Александр Хижняк гарантировал участие в полуфинале боксерского турнира. В 1/4 он победил Эури Седено Мартинеса из Доминиканской республики. В полуфинале, который состоится 5 августа, соперником украинца будет филиппинец Эумир Марсиаль.

Шанс побороться за бронзовую медаль получил борец греко-римского стиля Ленур Темиров, который проиграл в полуфинале Кеньихиро Фумите из Японии, который дважды становился чемпионом мира. Вместе с тем, украинец, выступающий в весовой категории до 60 килограмм, примет участие в бронзовом финале. Бои состоятся 2 августа.

Еще одна спортсменка Ирина Деха, выступающая в тяжелой атлетике до 76 килограмм, претендовала на медаль, но с трех попыток не смогла взять вес 131 килограмм.

Лидеры медального зачета в Токио

По итогам девятого соревновательного дня на Олимпиаде-2020 медальный зачет продолжает возглавлять сборная Китая: спортсмены из этой страны собрали урожай в 51 медаль и лидируют за счет наибольшего количества золотых наград: 24, при 14 серебряных и 13 бронзовых. На втором месте расположилась команда США, в активе которой 59 медалей (20 золотых, 23 серебряных, 16 бронзовых), а замыкают тройку представители Японии, выигравшие 31 награду (17 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых).