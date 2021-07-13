В Берлине ковид-дисиденты устроили потасовку с силовиками во время протеста

Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и арестовали несколько участников незаконной акции.

1 августа в Берлине во время протеста против карантинных ограничений начались столкновения с полицией. Подробности сообщает издание DW.

Накануне немецкие власти запретили движению Querdenker проводить акцию протеста на 22,5 тысячи человек, однако около 2 тысяч все равно вышли на улицы в районе Шарлоттенбург. Как сообщили правоохранители, некоторые протестующие пытались прорваться через дорожные заграждения, а также провоцировали и нападали на полицейских. Порядок пытались соблюдать около 1,7 тысячи силовиков.

Как сообщил корреспондент DPA с места происшествия, сотрудники полиции применили слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны, после чего сотни участники акции устроили шествие по улицам Берлина, двигаясь по проезжей части. Телеканал RBB передает, что правоохранители пытались их остановить, однако безуспешно.

Протестующие направились к колонне Победы на улице 17 июня, где изначально планировали провести митинг, через Бранденбургские ворота. На площади Большая Звезда полиция обратилась к демонстрантам через громкоговорители и призвали остановить незаконную акцию, пригрозив разогнать людей водометами. Их уговоры подействовали, потому что большинство участников шествия добровольно разошлись.

"Когда практически все специалисты во всем мире говорят, что коронавирус опасен и прививки помогают, то кто имеет право говорить, что он умнее?", — прокомментировал председатель федерального собрания Германии Вольфганг Шойбле в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, которое цитирует DW.

CМИ также пишет, что на выходных в Берлине запретили проведение нескольких запланированных митингов. Что касается акции Querdenker, суд не позволил провести акцию, опасаясь, что участники нарушат масочный режим и социальное дистанцирование во время значительного роста заболеваемости COVID-19 в стране Германии — только за последние сутки в Германии зафиксировали 2 454 новых случаев инфицирования (по данным Института Роберта Коха). Стоит отметить, что движение Querdenker получило большую популярность среди противников вакцинации, сторонников теории заговора и членов крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).