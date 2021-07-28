Владимира Зеленского заметили в киевском супермаркете

Глава государства решил купить продукты на Бессарабке. При этом охрана президента выглядела "перепуганной", хотя и не мешала другим покупателям.

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из супермаркетов Киева. Пользователь Константин Левошко опубликовал фотографию политика на своей странице в Facebook.

По словам очевидца, глава государства решил скупиться в супермаркете "Ля Сильпо" на Бессарабской площади. Константин заметил среди покупок Владимира Зеленского три бутылки вина, но не стал подробно рассматривать корзину. Он добавил, что охрана президента не мешала другим посетителям и выглядела "перепуганной".

"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил… за хлебушком", — прокомментировал автор публикации.

Как можно заметить на фото, Владимир Зеленский пришел в супермаркет без костюма, но в неприметном летнем наряде: серая футболка и черная маска, на одном плече повисла лямка рюкзака. Екатерина Кравченко в комментариях обратила внимание, что такую же футболку гарант носил в прошлом году.

"Интересно, что в чеке. Мы когда-то давно с ним пересеклись в Караване. Тогда, когда он в Интере был. Он принимал 5 баночек черной икры, как сейчас помню", — отметил Дмитрий Федоренко.