МОК может ввести новые санкции против Лукашенко из-за спортсменки Тимановской

На XXXII Олимпийских Играх в Токио грянул серьезный политический скандал. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила об отказе возвращаться на Родину из-за угрозы для своей жизни.

Спортсменка попросила временного пристанища у принимающей страны, а впоследствии надеется получить политическое убежище в одной из европейских стран (так, например официальная Прага уже заявила, что готова принять у себя спортсменку в качестве политической беженки - Ред.).

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Оргкомитета Олимпиады уже провели встречу с Кристиной Тимановской и выяснили, что она сейчас (по ее собственным словам - Ред.) находится в полной безопасности под защитой местных властей и полиции.

В настоящее время в МОК решают, какую стратегию выбрать дальше, но ясно, что насильно депортировать спортсменку в Беларусь никто не собирается. Более того официальные олимпийские власти во всем оказывают ей полную поддержку. А в адрес Минска готовится официальное обращение по поводу сложившейся ситуации.

Более того, исполнительный комитет МОК уже объявил о возможных планах введения новых санкций против Беларуси и ее властей, как передает Телеграм-канал РИА "Новости".