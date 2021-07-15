Власти Гаити выдали ордер на арест организатора убийства президента

Громкая и скандальная история с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза получила новый поворот.

Полиция страны подозревает в организации вооруженного налета на резиденцию главы государства бывшую судью Верховного суда по имени Венделле Кок-Телот.

Ордер на ее арест уже выдан, однако сама судья находится в бегах и ее местонахождение пока неизвестно. Об этом передает агентство Reuters.

Стоит отметить, что в феврале этого года Венделле Кок-Телот была уволена со своего поста вместе с двумя другими судьями.

Арестованные члены банды, совершившей налет на резиденцию президента (а это колумбийские наемники и американцы гаитянского происхождения - Ред.), уже дали показания спецслужбам и полиции, что дважды встречались с Венделле Кок-Телот в ее доме и "подписали там некоторые бумаги".

Об этом публично заявил прессе генеральный инспектор Гаити Мари Мишель Верье.

По словам Веррье, полиция провела обыск в главном доме Венделле Кок-Телот, а также в других ее загородных домах.