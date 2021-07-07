Действующий сотрудник Управления госохраны избил танцора Дорофеевой

Пострадавший в медикаментозной коме, ведомство проводит служебное расследование происшествия.

Мужчина, избивший танцора украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, – действующий сотрудник Управления Государственной охраны Украины.

Такую информацию сообщила в соцсети Facebook пресс-служба УГО Украины.

При этом, этот человек – действующий сотрудник УГО, а не бывший, как сообщалось ранее.

"Данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

В ведомстве обещают оказать пострадавшему необходимую помощь и всячески содействовать проведению досудебного расследования.