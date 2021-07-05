 

Китай не может остановить новую вспышку COVID-19

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Китай не может остановить новую вспышку COVID-19

Серьезным очагом распространения COVID-19 стал город Нанкин, где проживает 9,3 млн человек.

Распространение коронавируса "Дельта" власти связывают с авиарейсом из РФ.

Новая волна заражений COVID-19, вызванная агрессивным коронавирусом "Дельта", затронула минимум восемь китайских провинций, сообщает Financial Times со ссылкой на Госкомитет здравоохранения Китая.

За последний день в Китае зафиксировано 98 новых случаев заражениях коронавирусной инфекцией, 43 из которых — инфицировались в других странах и вернулись домой. 55 человек заразились внутри страны в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Хэнань, Хайнань, Юньнань и в Пекине, а Госкомитет здравоохранения связывает рост новых случаев COVID-19 с быстрым распространением "Дельта" штамма коронавируса.

Несмотря на принятые меры для сдерживания новой вспышки, серьезным очагом распространения COVID-19 стал город Нанкин, в котором проживают более 9,3 млн человек. Власти мегаполиса предполагают, что вспышка коронавирусной инфекции началась 10 июля, когда сотрудники аэропорта заразились при уборке борта самолета, прибывшего из Российской Федерации.

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