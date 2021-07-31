Иран в атаке танкера дронами-камикадзе и гибели людей обвинили США и Британия

Вашингтон и Лондон работают над ответными шагами на атаку, в ходе которой погибли гражданин Румынии и Великобритании.

США и Великобритания обвинили власти Ирана в атаке танкера Mercer Street в Аравийском море 29 июля, в результате чего погибли капитан корабля из Великобритании и охранник из Румынии, говорится на сайте Госдепа США и британского правительства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что торговое судно Mercer Stree, которое принадлежит израильской компании, подверглось нападению в международных водах. Союзники изучили информацию и пришли к выводу, что за атакой на танкер в Аравийском море стоят власти Ирана.

В ходе нападения, как предполагают в США и Великобритании, Иран использовал взрывающиеся беспилотники-камикадзе.

"Нет никакого оправдания этому нападению, которое следует схеме нападений и другого воинственного поведения. Эти действия угрожают свободе судоходства по этому важнейшему водному пути, международному судоходству и торговле, а также жизни людей, находящихся на задействованных судах. Мы работаем с нашими партнерами над рассмотрением наших дальнейших шагов и консультируемся с правительствами в регионе и за его пределами о надлежащих ответных мерах, которые будут приняты в ближайшее время", — говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава Госдепа США выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки на танкер Mercer Street в Аравийском море 29 июля.

Министр иностранных дел Королевства Доминик Рааб отметил, что в ходе нападения на торговое судно погибли гражданин Румынии и Великобритании. Атаку на танкер Mercer Street в международных водах топ-чиновник назвал преднамеренной.

"По результатам проведенных Великобританией оценок был сделан вывод о высокой вероятности того, что Иран атаковал судно MV Mercer Street в международных водах у берегов Омана 29 июля с помощью одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов. Иран должен прекратить подобные нападения, а судам должно быть разрешено свободное плавание в соответствии с международным правом. Великобритания работает с нашими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение", — сказано в заявлении Рааба, опубликованного на сайте британского правительства.

С обвинениями в адрес Ирана выступил и Израиль. По словам премьер-министра страны Нафтали Беннета, израильские спецслужбы располагают доказательствами о причастности Тегерана к атаке на торговый танкер MV Mercer Street, в ходе которой погибли два человека.

"Иран — это тот, кто совершил нападение на корабль. Агрессивное поведение Ирана опасно не только для Израиля, но и вредит глобальным интересам в области свободы судоходства и международной торговли", — заявил Нафтали Беннет, комментируя атаку на судно в Аравийском море.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отверг обвинения Израиля в атаке на танкер MV Mercer Street, назвав их "безосновательными", цитирует его агентство AP.

"Сионистский режим, оккупировавший Иерусалим, уже не в первый раз выступает с подобными пустыми обвинениями в адрес Исламской Республики Иран. Куда бы этот режим ни пошел, он принес с собой нестабильность, террор и насилие. Кто сеет ветер, тот пожнет вихрь", — ответил на обвинения представитель МИД Ирана.