Поставки грузовиков в страны ЕС начал КрАЗ

КрАЗ отгрузил первую партию полноприводных шасси КрАЗ-6322 в одну из стран Евросоюза.

КрАЗ доказал, что хоронить один из крупнейших украинских автозаводов пока еще рано. Автопроизводитель сообщил, что отправил партию полноприводных трехосных КрАЗ-6322 (6х6) в ЕС. В какую именно страну уехали машины, не сообщается. По иллюстрациям видно, что машины не имеют надстроек. Очевидно, специализированные кузова автомобили получат уже в Европе.

Судя по песочному окрасу, можно предположить, что "полноприводники" отправятся в южные регионы. Чтобы не мучить и технику, и водителей дальними перегонами своим ходом, КрАЗы отправили за границу на тралах.

Напомним, что производство КрАЗ-6322 стартовало в 1994 году, хотя новое семейство полноприводных машин разрабатывалось еще с конца 70-х годов. В мае 2010 года на заводе разработали специальную модификацию КрАЗ-6322 "Солдат" с правым расположением руля. Она была выпущена небольшим тиражом по заказу одной из стран Африки.

Не стоит переживать о соответствии КрАЗов экологическим нормам. Еще в 2019 году модель 6322 получила сертификат Евро-6. Машины могут оснащаться турбодизелем Ford-Ecotorq объемом 9,0 литров мощностью 360 л.с., или же китайской силовой установкой Weichai схожей мощности. Какие именно агрегаты установлены на данной экспортной партии, не сообщается.