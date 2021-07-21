Блокировать "СП-2" даже если Россия использует его как геополитическое оружие не будет Германия

Берлин не собирается блокировать работу "Северного потока-2" даже если РФ будет использовать его в качестве геополитического оружия.

Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на источник в правительстве Германии.

Как сообщают собеседники издания, несмотря на то, что в рамках соглашения Джо Байдена с Ангелой Меркель Германия взяла на себя обязательство принимать в отношении РФ меры "на национальном уровне", там выберут другой путь.

В частности, правительство Германии в случае определенных действий России сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза.