В Мьянме военные отменили выборы после госпереворота

После военного переворота в Мьянме, граничащей с Китаем, пришедшие к власти военные объявили о формировании временного правительства, главнокомандующий Мин Аун Хлайн станет премьером.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Кроме того, управление в регионах также реорганизовали. Теперь отменили выборность, а руководство штатов будет назначаться центральным правительством.

Также военные заявили, что новая система вводится до 2023. Потом пройдут выборы и власть перейдет гражданскому правительству.

Помимо этого, новые всеобщие выборы, указал Мин Аун Хлайн, будут проведены во второй половине 2023 года.

При этом лидер хунты сообщил, что выборы гарантированно произойдут при участии нескольких партий.