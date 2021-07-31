Снятия с НАБУ подследственности в деле похищенного судьи будет добиваться адвокат Чауса

Адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец готовится подать ходатайство в Генпрокуратуру - об изменении подследственности рассмотрения дела связанного со взяткой Чаусу, которое расследует НАБУ.

Об этом Ростислав Кравец рассказал "Стране".

"Сегодня я размещу ходатайство к Генеральной прокуратуре, чтобы изменили подследственность с НАБУ на любой другой правоохранительный орган. Поскольку мне не понятно, как можно расследовать дело в НАБУ, где заявителем и потерпевшим является лицо, которое стало сотрудником НАБУ после инцидента", - сказал "Стране" Кравец.