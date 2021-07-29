Во вторник в Украине ослабнет жара, грозовые дожди обрушатся на восточные регионы

Во вторник, 3 августа, в большинстве регионов Украины наконец ослабнет жара. Столбики термометров опустятся до отметок +25...+28 градусов.

Выше температура будет в восточных и южных областях, там воздух прогреется до +29...+33 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных регионах, по информации синоптика, напротив, будет прохладнее: +22...+27 градусов. При этом погода обещает быть сухой, за исключением восточных и юго-восточных областей - там ожидаются грозовые дожди, но они будут кратковременными.

В столице вторник обещает быть нежарким: +25, +26 градусов днем. Осадков, как и в большинстве регионов, не ожидается.