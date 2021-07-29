Кто из артистов выступит на концерте в честь 30-летия независимости

В концерте, приуроченному к 30-летию Дня независимости Украины, примут участие 35 артистов нашей страны. Он пройдет на НСК "Олимпийский" и будет платным.

Об этом сообщается на официальной странице "Ukraine30"

Среди них - Вверка Сердючка, София Ротару, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, группа "Океан Эльзы", а также группа "Go_A", которая принесла Украине пятое место на Евровидении.

В концерте поучаствуют:

Сергей Бабкин,

Ирина Билык,

Олег Винник,

Братья Гадюкины,

ВВ,

Валентин Дитюк,

Тина Кароль,

Нина Матвиенко,

Арсен Mирзоян,

Наталья Могилевская,

Людмила Монастырская,

Океан Эльзы,

Виктор Павлик,

Тарас Петриненко,

Оля Полякова,

Александр Пономарев,

Потап,

София Ротару,

Руслана,

С.К.А.Й.,

Скрябин,

Кристина Соловий,

Brutto,

Dorofeeva,

Dzidzio,

Jamala,

Kazka,

Monatik,

Mozgi,

Go_A,

Tayanna,

Верка Сердючка,

Kyiv Symphony Orchestra,

Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Билеты на шоу будут стоить в пределах от 200 до 2700 гривен.