Кто из артистов выступит на концерте в честь 30-летия независимости

В концерте, приуроченному к 30-летию Дня независимости Украины, примут участие 35 артистов нашей страны. Он пройдет на НСК "Олимпийский" и будет платным.
Об этом сообщается на официальной странице "Ukraine30"
Среди них - Вверка Сердючка, София Ротару, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, группа "Океан Эльзы", а также группа "Go_A", которая принесла Украине пятое место на Евровидении.
В концерте поучаствуют:
- Сергей Бабкин,
- Ирина Билык,
- Олег Винник,
- Братья Гадюкины,
- ВВ,
- Валентин Дитюк,
- Тина Кароль,
- Нина Матвиенко,
- Арсен Mирзоян,
- Наталья Могилевская,
- Людмила Монастырская,
- Океан Эльзы,
- Виктор Павлик,
- Тарас Петриненко,
- Оля Полякова,
- Александр Пономарев,
- Потап,
- София Ротару,
- Руслана,
- С.К.А.Й.,
- Скрябин,
- Кристина Соловий,
- Brutto,
- Dorofeeva,
- Dzidzio,
- Jamala,
- Kazka,
- Monatik,
- Mozgi,
- Go_A,
- Tayanna,
- Верка Сердючка,
- Kyiv Symphony Orchestra,
- Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.
Билеты на шоу будут стоить в пределах от 200 до 2700 гривен.