Уехавший в США после драки с Данилюком Милованов пожаловался на медицину в США

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, которого экс-секретарь СНБО Александр Данилюк ударил в лицо, пожаловался на медицину в США, куда он улетел с подбитым глазом.

Большой пост о том, чем занимается Милованов в США, он опубликовал в своем Фейсбуке.

Советник руководителя ОП рассказал, что второй день в Америке он потратил восстановление своего американского телефонного номера и визит в больницу в скорой помощи, чтобы проверить глаз.

После того, как он разобрался с восстановлением номера, Милованов позвонил в медицинскую страховую компанию, чтобы выяснить, куда обратиться, чтобы проверить состояние глаза. После этого украинского чиновника отправили в находящуюся радом с ним больницу.

В службу "urgent care", куда обычно в США приходят без записи, ему сообщили о том, что придется подождать три часа, пока его примет доктор. После чего девушка, которая находилась на регистрации, заявила, что Милованова не сможет принять терапевт, так как они боятся брать пациента с травмой глаза и возможно головы.

После этого Милованова проверила на наличие оружия больничная полиция и оставила ждать приема на два часа.

"Наконец меня приняли. Посередине - состояние войны. Люди на кроватях в коридорах. Слишком мало врачей. Однако многие медсестры тратят большую часть своего времени на заполнение документов. Пациенты ждут внимания несколько часов. Я провел там три часа. Врач приходил дважды. Третья медсестра. Сделайте компьютерную томографию, чтобы проверить, нет ли травм головы. Его здесь нет. Они прописали мне обезболивающие и некоторые другие лекарства и отправили домой", - поделился Милованов.