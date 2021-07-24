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События Вчера, 20:5282
Семерых украинцев, создавших масштабную нелегальную табачную фабрику задержали в Польше

В Польше в Мазовецком воеводстве пограничники разоблачили одну крупную подпольную фабрику по производству сигарет. Правоохранители задержали 16 человек, среди которых семь украинцев.

Об этом сообщает "Польское радио".

Подпольная фабрика находилась на территории одного из имений в Новодворах. Правоохранители обнаружили два больших производственных цеха, разделенные на несколько помещений. В результате конфисковали более 1,6 млн штук сигарет и более 13 тонн табака.

Также изъяли всю профессиональную аппаратуру, картонные коробки с сигаретами и готовым табаком, генератор электроэнергии и прочие составляющие. 

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