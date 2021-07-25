 

Дорофеева рассказала о самочувствии избитого танцора из ее балета

События Вчера, 22:12121
Дорофеева рассказала о самочувствии избитого танцора из ее балета

Украинская поп-дива Надя Дорофеева заявила, что танцор ее балета Евгений Гончаренко, которого избил сотрудник госохраны Евгений Беспалый, еще не вышел из медикаментозной комы.

Также певица поблагодарила поклонников за поддержку и напомнила, что после обнародования в соцсетях видео нападения виновника задержали.

Об этом певица DOROFEEVA рассказала в своей публикации в Фейсбук-странице, добавив, что предыдущий пост Instagram удалил за "нарушение руководства сообщества".

Также бывшая фронтвумен группы "Время и Стекло" заявила, что дело об избиении "нужно довести до конца".

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Теги: news, новости, Украина, Избиение, Дорофеева, 7dniv, 7dnivinfo  
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