Пранкеру из Таджикистана, который разыграл в метро конвульсии от коронавируса дали срок в Москве

Пресненский суд Москвы 2 августа вынес приговор блогеру из Таджикистана Kara Prank (настоящее имя Кароматулло Джаборов) за пранк в столичном метро с имитацией конвульсий из-за COVID-19.

Джаборову дали два года и четыре месяца колонии.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката пранкера Романа Шахманова.

Пранк появился еще до объявления пандемии, зимой 2020 года. На кадрах молодой пассажир падает прямо в вагоне поезда метро, изображая приступ болезни. А его сообщники кричат о том, что у него опасный вирус, тем самым провоцируя панику у окружающих.

Суд установил, что 2 февраля 2020 года Джаборов и сообщники сели на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. В вагоне блогер подал сигнал мужчине по имени Артур Исаченко к началу розыгрыша, кивнув головой. Исаченко упал на пол вагона и принялся биться в конвульсиях. Джаборов подбежал к нему и сделал вид, что пробует пульс, а затем закричал: "Коронавирус!" После этого Джаборов и еще один участник пранка Станислав Мелехов стали создавать панику, призывая людей срочно покинуть вагон.

Пассажиры восприняли происходящее всерьез и спешно потянулись к дверям вагона.

Джаборова задержали спустя несколько дней, 8 февраля. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но выяснилось, что он не живет по названному им во время допроса адресу, поэтому дознаватель ходатайствовал о его аресте. Россиянам Мелехову и Исаченко назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас суд лишил пранкера Kara Prank свободы, а двум его подельникам назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Джаборов признал вину, и его могут освободить через три недели с учетом проведенного в СИЗО времени.

"Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор", - уточнил адвокат.

Джаборов работал в Москве кассиром и барменом, попутно снимая ролики для Ютуба. В основном это были глупые розыгрыши. Например, на одном видео он якобы случайно роняет деньги в торговом центре и наблюдает за реакцией окружающих, на другом загадывает загадки посетителям торгового центра.

Пранкер обзавелся в Москве семьей и ребенком, но российского гражданства не оформлял.