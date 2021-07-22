Пляжи, купаться на которых опасно для здоровья назвали украинцам в МОЗ

В Украине ведется наблюдение за качеством воды на 189 речных пляжах, а также 86 пляжах на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Представители Министерства здравоохранения предоставили список пляжей с отклонениями показателей качества воды по состоянию на 30 июля 2021.

В Донецкой области:

городские пляжи в г. Мариуполь - по ул. Виноградная, 140, в р-не водной станции "Уголок", в р-не СРЗ, с. Песчаное, в р-не кафе "Rafale", в р-не гостиницы "Турист" - отклонение по индексу ЛКП;

пляжи в г. Мариуполь - отклонения по химическим показателям.

В Запорожской области:

пляжи в г. Бердянск - отклонение по индексу ЛКП;

пляж в г. Энергодар. - отклонение по индексу ЛКП;

пляжи в г. Бердянск, г. Запорожье, г. Энергодар - отклонения по химическим показателям.

в пгт. Кирилловка, г. Приморск, с. Новоконстантиновка пробы не отбирались.

В Николаевской области:

городской пляж в г. Николаев "Чайка" - отклонение по индексу ЛКП;

пляжи в г. Южноукраинск - отклонение по индексу ЛКП;

пляж "Прибой" в г. Николаев - отклонения по химическим показателям.

В Херсонской области:

пляжи в г. Херсон - отклонения по химическим показателям.

В городе Киев:

пляжи "Радуга", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный", "Водоворот", "Троещина", "Тельбин", "Пуща водица" - отклонение по индексу ЛКП;

пляжи "Галерный", "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица" - отклонения по химическим показателям.

"На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания, а также взятые на повторные исследования пробы. Информация о качестве воды в пределах пляжей еженедельно обновляется на сайте", - добавили в ЦОЗ.