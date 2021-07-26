В парке Киева найден повешенным пропавший глава Белорусского дома в Украине

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов, который пропал в Киеве 2 августа, был найден повешенным в парке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

Во вторник, 3 августа, Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков столицы, недалеко от места, где он жил. Правоохранители изъяли телефон и личные вещи мужчины с места происшествия.

Полиция открыла дело по статье "Умышленное убийство". Правоохранители намерены проверить все версии, одной из них является убийство, замаскированное под суицид.

Полиция намерена допросить свидетелей, изучить записи с камер видеонаблюдения, а также провести другие следственные действия.

Полиция также просит всех, кто знал Виталия Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни.

Звонить можно по телефонам: 098 734-06-46, 097 963-44-74 или на спецлинию 102.