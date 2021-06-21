Прокуратура Киева удалила упоминание о самоубийстве из сообщения о гибели белоруса Шишова

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что расследование по факту гибели главы Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова расследуется по ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Но вскоре после публикации пресс-служба отредактировала пост, убрав из квалификации пометку "самоубийство".

Это следует из истории правок к публикации Киевской прокуратуры в социальных сетях.

Так, утром Киевская городская прокуратура сообщила в Facebook и Telegram о том, что по факту смерти Шишова возбуждено уголовное дело по ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". В Facebook эту правку можно увидеть, открыв раздел "история изменений" в посте.

Спустя 15 минут пост Киевской городской прокуратуры был отредактирован и упоминания о самоубийстве остались лишь в истории изменений публикации.

Аналогичным образом пост прокуратуры был отредактирован и в Telegram ведомства. Теперь там также нет упоминания о самоубийстве, а лишь фигурирует "умышленное убийство".

С чем связаны такие изменения - пока неизвестно.