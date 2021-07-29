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События Сегодня, 13:1337
Адвокат Януковича отреагировал на разрешение суда расследовать дело Майдана заочно

Адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Сердюк отреагировал на то, что днем ранее в суде разрешили провести заочно расследование по делу о расстрелах на Майдане против экс-главы государства.

По этому поводу правозащитник опубликовал пост на своей странице в Facebook.

Cердюк считает, что решение Печерского районного суда столицы о разрешении заочного расследования данного дела- это не что иное как "пиар власти накануне Дня Независимости". Он заявил, что решение суда "ярко демонстрирует, как нынешняя власть идет по стопам Порошенко (Петра, пятого президента Украины - Ред.) напомнив, что последний также пытался требовать от судей вынести приговор Януковича в канун Дня Независимости.

Также адвокат считает, что после того, как Офис генпрокурора получит разрешения на заочное расследование по делу Майдана в феврале 2014 года в отношении Януковича "реального расследования, вероятнее всего, так и не будет".

Кроме того Сердюк заявил, что Генпрокуратура "делает все, чтобы дела настоящих виновников не расследовались" в то время, как "организаторы и исполнители расстрелов правоохранителей и протестующих на Майдане года давно известны". А своими судебными решениями, добавил адвокат, имея ввиду разрешение на проведение заочного расследования в деле Майдана, подменяет реальное расследование.

"Именно под наказание Виктора Януковича власть изменила закон о заочном осуждении, внеся в него всего лишь норму о нахождении лица на территории Российской Федерации. Таким образом, теперь прокуроры могут игнорировать факт снятия четвертого президента с розыска Интерполом по причине его политического преследования", - добавил Сердюк.

По его словам, в Офисе Генпрокурора заявили о том, что у них что есть доказательства того, что Янукович якобы отдавал приказ о силовом разгоне Майдана. Однако, добавил правозащитник, "даже после подачи защитой иска в суд об обнародовании этого, упорно молчат".

"Также не слышно и о продвижении в расследовании дел о причастности к расстрелам Сергея Пашинского, Андрея Парубия, Петра Порошенко, Арсений Яценюка и других, которых, как и еще ряд лидеров Майдана, в трагические дни массовых расстрелов по понятному стечению обстоятельств не оказалось в эпицентре событий и удалось избежать ранений в отличие от протестующих и правоохранителей", - пишет Сердюк.

Сердюк считает, что разрешение суда провести расследование по заочной процедуре - "это махинации и обман общества со стороны властей, которые пытаются сокрыть полное отсутствие доказательств причастности Януковича к расстрелам на Майдане правоохранителей и протестующих и их наличие по отношению к действительно виновным".

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