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События Сегодня, 15:0479
Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве

Сегодня в Киеве найден повешенным белорусский оппозиционный активист глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Вчера утром он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело нашли в Святошинском парке. 

Белорусская оппозиция заявила, что Шишова убили власти Беларуси. Украинская же полиция склоняется к версии самоубийства. 

Также известно, что организация, которую возглавлял белорус, была тесно связана с одним из командиров полка "Азов" по кличке "Боцман". 

Смущает в этой истории один факт - Виталий Шишов не слишком известный активист. Поэтому политические причины в его смерти усмотреть не так легко. Кроме разве что желания создать повод для очередной информационной атаки на белорусскую власть накануне годовщины начала акций протеста 9 августа. 

"Страна" разбиралась, что известно о смерти белорусского активиста в Киеве.

Исчезновение и смерть Шишова

Глава Белорусского дома в Киеве пропал вчера, во время утренней пробежки. Он вышел из дома в спортивной форме и не вернулся. С его мобильного телефона было сделано несколько звонков, но Шишов ни с кем не разговаривал. 

В полицию обратилась девушка, с которой живет Виталий. 

По месту жительства были организованы поиски - Шишов жил в Святошинском районе Киева, в пригороде, рядом с жилмассивом "Чайки". Массив прочесали, но никого не нашли. 

"На камерах зафиксировано, как он выходил из дому на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться.

Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков.
Вызвали полицию, позвонили СБУ. Приехали кинологи, обшарили лес с собаками. Ничего не нашли", - передавал ситуацию телеграм-канал "Белорусского дома".

Публиковались также фото поисков.

Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве
Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве

А сегодня утром полиция сообщила, что нашла труп белорусского активиста. Шишов был повешен (или повесился) в одном из парков Святошинского района. Его мобильный телефон был там же на месте - то есть это был не грабеж.

Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство" и заявляет, что рассматривает версию, что преступление замаскировали под суицид. 

Обстоятельств смерти правоохранители не приводят, но, судя по официальному заявлению, версию обычного самоубийства они пока не рассматривают. 

Интересный казус произошел с сообщением Киевской прокуратуры о гибели Шишова. Сначала там заявили, что рассматривается версия самоубийства, а потом убрали это слово, оставив лишь статью 115 - умышленное убийство. 

Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве

В тоже время, источник "Страны" в полиции говорит, что на самом деле пока признаков инсценировки самоубийства нет. 

"Он пошёл бегать и не вернулся. Забежал в глубину парка и повесился. Рядом валяется мобильный телефон. Видимых следов насилия на теле нет", - сказал источник.

По его словам, на первый взгляд происшествие похоже на самоубийство.

"Сказать, что это инсценировка самоубийства оснований пока нет. Рядом находился телефон. Правда девушка погибшего при первом допросе утверждает, что накануне депрессии и волнения у него не было. Но это ни о чем не говорит. Он мог быть замкнут, не хотел травмировать и вынашивать идею самоубийства внутри себя, - рассказывает источник.

Кто такой Виталий Шишов

О нем известно не так много. Он 1995 года рождения, гражданин Беларуси.

В своих соцсетях он выложил за несколько лет лишь несколько фотографий. В Инстаграме у него встречаются фото в основном из Гомеля (Беларусь), а также Киева и Львова. 

В Киев он приезжал в апреле 2019 года, потом в январе 2020-го гостил во Львове. Накануне белорусских президентских выборов - снова в Гомеле. 

А вот в октябре - уже после того, как в соседней стране акции протеста пошли на спад, Виталий публикует фото из Киева с подписью: "Принятие настоящего". 

Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве

Видимо, к осени Виталий основательно уже осел в Украине. Эту информацию потом подтвердил и "Белорусский дом" - возглавляемая Шишовым организация. 

Последнее фото из столицы - с бегового марафона по Труханову острову, который прошел в феврале. 

Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве

Эта фотография - единственная, где Виталий как-то проявляет свою политическую позицию. На остальных его фото, что в Фейсбуке, что в Инстаграме - нет никакой политики или символики. 

Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве

Свой Facebook Шишов не обновлял с лета 2020 года, возможно, создавая посты только для друзей.

Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве

То есть этот активист белорусской оппозиции в соцсетях был не слишком активен. И как оппозиционер известен разве что в узких кругах.

Группа в Facebook "Белорусский дом", которую вел Шишов (ник - Виталий Васильевич), насчитывала всего 134 подписчика. Последнее сообщение там - как белорусы Киева отметили день независимости свой родины. 

Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве

Также "Белорусский дом" ведет сайт и телеграм-канал, где помогает переселенцам из соседней страны и, к примеру, продает футболки с оппозиционной символикой. 

При этом "Дом" работал не под эгидой грантовых структур, а самостоятельно, получая пожертвования на карту "Приватбанка". Зарегистрирована общественная организация была в декабре 2020 года. 

Что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве

Главное, что бросается в глаза, исследуя биографию Шишова - его непубличность и малоизвестность до момента смерти. Даже на ютуб-канале "Белорусского дома" видео с Виталием практически нет.

То есть это был один из многих вполне рядовых белорусских активистов, кто собирал деньги через различные полу-благотворительные структуры. 

О том, что их организация мало кому известна и находится в "информационном вакууме", говорил и сам Шишов - судя по сегодняшнему заявлению "Белорусского дома". 

"Нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума", - говорится в телеграм-канале организации.

Там заявляют, что за Виталием велась слежка, и заявления об этом ранее подавались в полицию. Отметим, что правоохранители пока этого не подтверждали. Но соратники Шишова говорят, что о слежке их предупреждала и СБУ.

"В том числе от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все. Виталий просил меня позаботиться о близких людях, которые его окружают. У него было странное предчувствие", - заявил "Настоящему времени" представитель "Белорусского дома в Украине" Юрий Шчучко.

Кстати, эта организация, по данным белорусской службы "Радио Свобода", связана с одним из лидеров ультраправой партии "Национальной корпус" (а в прошлом - одним из командиров полка "Азов") Сергеем Коротких по кличке "Боцман" (выходцем из Белоруссии). Одним из соучредителей ее является соратник "Боцмана", гражданин Латвии Родион Бакулин. Коротких, кстати, в своем телеграме уже запостил информацию о гибели Шишова. 

Какие последствия будет иметь смерть Шишова?

"Белорусский дом" и другие оппозиционные Лукашенко организации уже обвинили в гибели Виталия Шишова Минск. Там утверждают, что это не самоубийство, а "спланированная чекистами спецоперация".

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", - заявили в Белорусском доме. 

О том же говорит "Стране" один из соратников Шишова Валерий Слепухин.

"Я не следователь и не хочу как-то предполагать какие-то версии, но там работают специалисты. Исходя из той информации, которая у нас есть — это может выглядеть как суицид, но для этого должны быть какие-то предпосылки, а таких предпосылок у него не было. Виталий абсолютно положительный и позитивный человек. Находясь даже не на родине он помогал формировать диаспору и активно искал возможность продолжать борьбу с тем, что происходит в Беларуси. Да, его методы были немного радикальны, но тем не менее, он старался. Кто и кому это было нужно? По-моему ответ очевиден: кто-то в Беларуси до сих пор боится даже тех людей, которые уже не находятся в Беларуси", — сказал Валерий Слепухин. 

Но пока это лишь оценки, не основанные на фактах. В сухом остатке пока имеем следующее.

Если это убийство, то оно, конечно, демонстративное - человека повесили, даже не не попытавшись спрятать труп. 

В белорусской оппозиции, как видим, уже говорят, что это дело рук режима Лукашенко с целью запугать антиправительственных активистов. 

Надо думать, что к этой кампании присоединятся и власти - как украинские, так и стран Запада. Что в итоге чревато усилением санкций против Беларуси. И дальнейшим ухудшением украино-белорусских отношений. 

Вряд ли этого не понимают у Бацьки. Поэтому для белорусских властей не просматривается особого смысла убивать мало кому известного оппозиционера.  

Поэтому еще одна версия убийства - это подставить Лукашенко и ввести против него новые санкции (то есть, преступление - дело рук врагов белорусского президента). Тем более, что как раз через неделю будет годовщина начала акций протеста в Белоруссии. Причем внутри самой страны протесты уже пошли на спад. А потому для повышения внимания к дате могут быть использованы события, происходящие за границей.

Так ли это - будет зависеть от хода следствия в Украине и заявлений Запада вокруг этого дела. 

Впрочем, пока никто не исключал и самоубийства - его нельзя отбрасывать, пока не проведены экспертизы тела Виталия Шишова. И, как писалось выше, именно к этой версии склоняется украинская полиция.

А вот как это самоубийство обставят политически - это уже другой вопрос. 

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Теги: news, новости, Украина, Шишов, 7dniv, 7dnivinfo  
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