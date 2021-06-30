На смерть белоруса Шишова отреагировало посольство США в Киеве

Американское посольство в Украине отреагировало на смерть белорусского оппозиционера и активиста, главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте дипломатического учреждения США в Украине во вторник, 3 августа.

В посольстве выразили соболезнования родственникам и близким в связи со смертью Шишова, тело которого нашли повешенным в одном из киевских парков.

Также в посольстве написали, что Шишов погиб "на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом". А в завершении своего сообщения выразили надежду на прозрачное и детальное расследование Украиной причин и обстоятельств смерти белоруса.