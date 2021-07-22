Въезд в Украину на три года все-таки запретили Киркорову

Украинский блогер Олег Стефаник обратился в Службу безопасности Украины с СБУ с просьбой запретить въезд в нашу страну российскому певцу Филиппу Киркорову, добавив его в черный список.

В ответ на это спецслужба заявила, что ближайшие три года артисту не разрешено посещать Украину.

Об этом сообщил Олег Стефаник на своей странице в Фейсбуке, прикрепив в соответствующем посте ответ СБУ в первый день августа.

В ответе СБУ сказано, что блогер к ним обратился 29 июня. На электронную почту спецслужбы Стефаник прислал письмо с требованием добавить российского артиста в черный список. В результате, как видно из ответа, с 7 июня СБУ запретило Киркорову въезд в Украину на три года.