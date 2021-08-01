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События Сегодня, 19:1741
Под личный контроль дело о смерти Шишова взял Зеленский

Дело о смерти белорусского оппозиционера Виталия Шишова, которого нашли повешенным 3 августа, взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге.

"Мы внимательно следим за выводами полиции, президент держит это дело на контроле, тут нам важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чувствовали себя в безопасности. Мы покажем, что для нас это важно", - сказал Никифоров.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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