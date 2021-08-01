Уже четыре дня жена Чауса не может поговорить с мужем. Она планирует приехать завтра на суд

Супруга Николая Чауса, Светлана, в комментарии "Стране" не исключила, что в среду, 4 августа, приедет в Киев на суд по мере пресечения для экс-судьи.

"Возможно", - ответила Светлана Чаус на вопрос, собирается ли присутствовать на судебном заседании 4 августа.

Она добавила, что ей все еще не удалось поговорить со своим мужем. Связь с Чаусом она держит через адвоката, который передает ей слова супруга.

"Пока общение через Ростислава Юрьевича (адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец - Ред.)", - заявила Светлана Чаус.