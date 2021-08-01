 

О чем говорят вещдоки с места смерти белоруса Шишова в Киеве

События Сегодня, 19:3137
О чем говорят вещдоки с места смерти белоруса Шишова в Киеве

В Нацполиции озвучили информацию о том, как именно белорусский оппозиционер Виталий Шишов мог быть повешенным (или повеситься). 

На месте происшествия, как рассказал глава ведомства Игорь Клименко, найдены три пня. Причем два из них, судя по слайдам, показанным на пресс-конференции, стояли друг дна друге. Третий валялся рядом.

О чем говорят вещдоки с места смерти белоруса Шишова в Киеве

"Высота от петли до земли 3 метра 8 см, высота первого пня 60 см, второго, который находился рядом -50 см, рядом такой же есть пенёк. Рост Виталия 1 м 85 см", - привел расчеты Клименко. 

Судя по слайдам, один пень был поставлен на другой. В теории, если бы Виталий повесился сам, он мог бы добраться до петли, если бы взобрался на два пня и поднял руки. Осталось бы даже с запасом (рост Виталия 185 сантиметров + 110 см подставки).  

С другой стороны, непонятно, какое расстояние было от петли до ветки, куда крепилась веревка. И смог бы Шишов достать до нее, чтобы намотать и закрепить трос. Полиция публикует лишь неполный снимок веревки. 

О чем говорят вещдоки с места смерти белоруса Шишова в Киеве

Нельзя исключать, что сверху первых двух стоял еще и третий пень, который на месте трагедии валялся рядом (Шишов мог оттолкнуть его ногами, когда уже накинул петлю на шею). 

Вопрос только - как он на эту пирамиду из двух-трех пней взбирался. С нее, к слову, Виталий и мог упасть, пока карабкался вверх. Полиция говорила о ссадинах у него на носу, груди и колене - как будто Шишов падал. 

Также нельзя исключать, что после этого Шишов третий пень использовал как ступеньку, чтобы взобраться на остальные два. 

Когда будут точные расчеты высоты от земли до ветки, а также о характере ссадин Виталия, можно будет сделать выводы, убийство это или суицид

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Теги: news, новости, Украина, Шишов, 7dniv, 7dnivinfo  
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