 

Байден назвал героями копов-охранников Капитолия, которые покончили с собой

События Вчера, 21:1282
Байден назвал героями копов-охранников Капитолия, которые покончили с собой

Президент США Джо Байден считает героями офицеров американской полиции Гюнтера Хашида и Кайла ДеФрейтага, которые 6 января защищали Капитолий от протестующих, а спустя некоторое время покончили с собой.

Об этом американский лидер написал в своем Тwitter-аккаунте во вторник, 3 августа.

"Когда 6 января Капитолий Соединенных Штатов и сама наша демократия подверглись нападению (о происшествии подробно рассказывала "Страна"), офицеры Хашида и ДеФрейтаг мужественно рисковали своими жизнями, защищая их. Они были американскими героями. Мы с Джилл (первая леди США, жена Джо Байдена - Ред.)молимся об их близких в это трудное время", - написал Байден.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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Байден назвал героями копов-охранников Капитолия, которые покончили с собой
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