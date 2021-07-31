От участия в Олимпийских играх за день до старта отстранили легкоатлета Коваленко

Украинский легкоатлет, мастер спорта Украины международного класса, многократный чемпион и призер чемпионатов и кубков Украины по спортивной ходьбе, участник Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Назар Коваленко не будет участвовать в соревнованиях в Токио-2020.

Спортсмена отстранили за день до выступления из-за того, что он не сдал достаточное количество допинг-проб.

Об этом спортсмен рассказал в своей странице в Facebook, добавив, что уже готовится к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

Коваленко назвал эту ситуацию "несправедливой и абсурдной во всех отношениях". Он рассказал, что в прошлом году, что в текущем, он сдавал не менее пяти допинг тестов, добавив, что в 2021-м году их шесть (три соревновательных и три внесоревновательных). А не допустили до участия в Олимпиаде легкоатлета из-за того, что он не успел сдать последнюю пробу в 63-дневный период, а сдал в более короткий.

Он пояснил, что не знал, в какое время к нему приедут допинг-офицеры, так как это конфиденциальная информация. Также он добавил, что не могу сделать пробу в 63-дневный период, если попал на Олимпиаду в Токио за 60 дней до своего старта.

Также Коваленко рассказал, что с помощью юристов боролся за свое право выступить на Олимпийских играх, так как считает, что есть много фактов, доказательств и документов о его невиновности. Однако Спортивный арбитражный суд принял решение о недопуске к спортсмена к старту.