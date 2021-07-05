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События Сегодня, 11:5143
Террориста с гранатой возле Кабмина задержали

Захватившего с гранатой здание Кабмина, в среду, 4 августа, атошника Владимира Прохнича задержали.

Об этом сообщают очевидцы с места событий.

Напомним, утром в среду, 4 августа, (около 10:00) к зданию Кабмина ворвался с гранатой мужчина, по данным "Страны"- 1978 года рождения. Позже выяснилось, он оказался сапером и ветераном добровольческого батальона "Айдар", служил в Счастье Луганской области, а в прошлом мужчина перенес контузию. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв после службы в АТО. Также мы рассказывали, что в прошлом Владимир Прохнич получал от экс-президента Петра Порошенко орден "За мужество" третьей степени.

Захвативший здание Кабмина мужчина вытащил из кармана взрывное устройство и угрожал его взорвать. Также Владимир взял в заложники двоих человек. Здание, где через меньше, чем два часа должно начаться заседание Кабинета министров Украины, перекрыли вход и выход.

В связи с этим полиция начала спецоперацию и готовилась к штурму.

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Теги: news, новости, Украина, Террорист, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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