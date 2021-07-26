Террорист из Кабмина был награждён Порошенко орденом мужества

Террорист из Кабмина Владимир Прохнич в прошлом получал от пятого президента Украины Петра Порошенко орден "За мужество" 3 степени в 2015 году.

Об этом сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

Ранее "Страна" сообщала, что мужчину, захватившего с гранатой здание Кабмина зовут Владимир Прохнич. Он бывший атошник, а сейчас предприниматель. Зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей.

Напомним, утром мужчина ворвался в здание, вырвал чеку и начал диктовать условия присутствующим. Захвативший здание оказался сапером и ветераном добровольческого батальона "Айдар". В прошлом он перенес контузию.

Как сообщалось, в здании Кабмина мужчина по имени Владимир взял двоих заложников, после чего здание перекрыли вход и выход.