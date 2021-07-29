Полмиллиона доз вакцины AstraZeneca прибыло в Украину из Дании

В среду, 4 августа, в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Речь о 509 400 дозах, которые в рамках программы COVAX передала Киеву Дания.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба украинского офиса ЮНИСЕФ.

Всего Копенгаген намерен передать разным государствам три миллиона доз препаратов и сделать это до конца текущего года.

В Украине новую партию AstraZeneca направят на вакцинацию уже сделавших первую прививку украинцев. Кроме того, эта вакцина поступит в пункты вакцинации.