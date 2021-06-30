Прохнич захватил Кабмин из-за недовольства его работой и обеспечением бывших военнослужащих

Экс-атошник Владимир Прохнич, который с боевой гранатой утром 4 августа ворвался в здание украинского правительства, сделал это из-за недовольства работой Кабмина.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

По данным прокуратуры, точные мотивы и цели мужчины сейчас еще выясняют, однако в общих чертах Прохнич захватил Кабмин, потому что был недоволен его работой, а также ненадлежащим, на его взгляд, финансовым обеспечением бывших военных.

Захватичика Кабмина уже доставили в Печерское управление полиции, там с ним работают правоохранители.