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События Сегодня, 14:4374
Журналистов не пустят в зал суда, где будут избирать меру пресечения Чаусу

В Киеве возле Высшего антикоррупционного суда, где в 14:00 будут избирать меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу, уже выстроилась очередь журналистов. Но, похоже, заседание пройдет без их присутствия.

Как сообщили в пресс-службе суда, в зал, где будут избирать меру пресечения, журналистов, фотографов и операторов не пустят, поскольку помещение слишком маленькое и все там попросту не поместятся. 

Журналисты смогут наблюдать за заседанием из соседнего зала для трансляций, куда их заведут за полчаса до начала - в 13:30.

На возмущение журналистов о том, как задать вопросы Чаусу, представители суда не исключили, что это удастся сделать в перерыве.

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Теги: news, новости, Украина, Чаус, суд, журналисты, 7dniv, 7dnivinfo  
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