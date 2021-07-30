Выходить из дома разрешили подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета Юлии Кузьменко

Юлии Кузьменко, которую подозревают в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета, сменили меру пресечения. Круглосуточный домашний арест Шевченковским судом Киева заменен ночным домашним арестом.
Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый в Facebook
"Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет", - написал адвокат.
Теперь Кузьменко должна находиться дома лишь с 23:00 до 6 утра. Сообщается, что таким решением суд удовлетворил ходатайство адвоката лишь частично.