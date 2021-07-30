Выходить из дома разрешили подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета Юлии Кузьменко

Практически каждый человек, который хоть раз в жизни столкнулся с процедурой нанесения гель лака, хорошо понимает, зачем используется лампа. И, если девушка планирует делать такой маникюр дома сама, она понимает, что ей необходимо соответствующее оборудование, в том числе и лампа.

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