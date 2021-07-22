Темы переговоров, которые он и Кулеба проведут с Блинкеном и Салливаном

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой прилетел в Вашингтон, назвал темы переговоров, которые они там проведут с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и с главой Госдепа Энтони Блинкеном и сенаторами.

Об этом Андрей Ермак рассказал на своей странице в Facebook в среду, 4 августа, добавив, что прилетели с Кулебой готовить "имеющий большое значение для дальнейшего развития украинско-американских отношений" визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

По словам Ермака, Украина намеренна укрепить сотрудничество с Соединенными Штатами в военно-технической, оборонной, политической и экономической сферах.