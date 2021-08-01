Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпиаде

Нардеп от "Слуги народа", борец Жан Беленюк после получения первой украинской золотой медали на Олимпийских играх станцевал гопак.

Видео его танцев появилось в день его победы - среду, 4 августа.

Напомним, сегодня Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио. Он одержал победу в финальном поединке по греко-римской борьбе среди спортсменов в весе до 87 кг.

В финале спортсмен встретился с призером чемпионатов мира и Европы венгром Виктором Лоринчем. В результате, счет встречи - 5:1.

Ранее Беленюк также одержал сокрушительную победу в полуфинале. Ему удалось одолеть хорвата Ивана Хуклека со счетом 7:1.