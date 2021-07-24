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События Сегодня, 22:0543
Глава Харьковского облсовета Товмасян при обыске разбил и выбросил в окно два мобильника

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Николай Карась провел брифинг по поводу дела о взятке главе Харьковского областного совета депутата от "Слуги народа" Артура Товмасяна.

Детектив сообщил, что при обысках 22 июля чиновник избавился от улик, а также о том, что его пока не будут задерживать.

Его слова передает "Интерфакс-Украина".

Как рассказал Карась, Товмасян разбил, а затем выбросил в окно мобильные телефоны, которыми, вероятно, пользовался.

"Детективы нашли их на улице", - сказал сотрудник НАБУ.

Он добавил, что пока неясно, удастся ли восстановить гаджеты и доказать, что они принадлежат именно Товмасяну, который, возможно, с их помощью координировал действия других фигурантов дела о взятке.

Также Карась рассказал журналистам, что основанием для объявления подозрения чиновнику стали не свидетельства других фигурантов, а обыски 22 июля.

Детектив также заявил, что НАБУ не задерживало Товмасяна и не считает нужным ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Будет направлено о ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога приблизительно четыре миллиона гривен. Нет рисков, которые стали бы основанием для содержания под стражей", - сказал Карась.

Он также сообщил, что Товмасян обещал содействовать следствию. Между тем два других фигуранта не сотрудничают со следствием.

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Теги: news, новости, Украина, НАБУ, Обыски, Харьков, 7dniv, 7dnivinfo  
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