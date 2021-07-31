Ракетный удар по югу Ливана в ответ на обстрелы нанесли истребители Израиля

На Ближнем Востоке сохраняется напряженная обстановка. Сегодня, 5 августа, ранним утром, военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по целям на юге Ливана.

Об этом передает газета The Jerusalem Post.

Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ВВС атаковали те районы, из которых вчера совершались ракетные обстрелы еврейского государства.

Таких атак с территории Ливана было осуществлено не менее трех, правда одна закончилась фиаско для самих же террористов. Одна их ракета упала при взлете на территории самого Ливана. А две ракеты упали в окрестностях города Кирьят-Шмона, жителям которого пришлось прятаться в бомбоубежищах.

"Атаки армии обороны Израиля будут продолжаться и даже усиливаться перед лицом террористических угроз против мирных граждан Израиля", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ после ракетных обстрелов.