Поиск свидетелей по делу Кристины Тимановской начал МОК

Скандал вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которая в конце-концов получила таки убежище в Польше, вскоре может выйти на новый уровень.

Так, официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация не собирается спускать это дело на тормозах и уже ведет активный свидетелей по делу белорусской спортсменки.

Об этом передает агентство ТАСС.

"Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера, 4 августа. Сейчас решается, кто в коечном итоге должен быть обязательно опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается...", - рассказал журналистам Марк Адамс.