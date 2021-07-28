Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

В четверг, 5 августа, в возрасте 80 лет умер бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности (СБУ), министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Евгений Марчук.

Трагическую новость сообщила супруга Марчука Лариса Ившина на своей странице в Facebook.

"Черный день ... умер ЕК (Евгений Кириллович) ... Остановилось сердце", - написала она.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в Кировоградской области.

В 1990 году был первым заместителем руководителя КГБ УССР, почти четыре года - с ноября 1991 по июль 1994 возглавлял СБУ, далее год - с июня 1995 по май 1996 был премьер-министр Украины. В ноябре 1999 года, указом президента страны Леонида Кучмы был назначен секретарем СНБО. С июня 2003 по сентябрь 2004 был министром обороны Украины. В декабре 2014 года стал координатором сотрудничества Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности.

Был женат дважды. От первого брака у Евгения Марчука и его бывшей супруги Лидии есть два сына - Тарас и Вадим. Второй раз Евгений Марчук женился на главном редакторе газеты "День" Ларисе Ившиной.

А в 2018 году бывший глава государства Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он пробыл на этой должности до мая 2019 года.

Евгений Марчук на переговорах по Донбассу, в частности, отстаивал компромиссную версию по вопросу размещения миротворческой миссии в отдельных районах.

Он также предупреждал, что российская делегация активно использует во время переговоров все проявления несогласованности со стороны различных политических сил и властей Украины. Он также признавал, что Кремль будет делать все возможное и невозможное, чтобы на Донбассе не появился международный миротворческий контингент.

Однако Евгений Марчук также заверял, что это не повод впадать в отчаяние, а Украине нужно четко и уверенно продолжать отстаивать свою позицию.

Также бывший глава СБУ активно критиковал представителей так называемой "ЛНР" за их отказ открывать для прохода людей КПВВ "Золотое". Все их ссылки на то, что территорию в районе пункта пропуска якобы не успели разминировать, Евгений Марчук опроверг утверждением, что у сепаратистов на это "было три года и все-равно не успели".

Также Марчук обращал внимание и на не совсем активную позицию в этом вопросе представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По его мнению наблюдатели могли бы вести себя на Донбассе понастойчивей.