Адвокат Чауса прокомментировал дело экс-судьи

Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец считает, что в деле бывшего судьи, которого днем ранее отправили под круглосуточный домашний арест, присутствует провокация взятки.

Об этом правозащитник написал в своем Telegram-канале по окончанию судебного заседания.

Он считает, что в этом деле, "на лицо провокация взятки".

По словам Кравца, в тех материалах дела, с которыми он ознакомлен не зафиксирован момент передачи денежных средств (судью обвиняют в получении взятки - $150 тысяч за вынесение "правильного решения"). Кроме того, добавил адвокат, сокрытие средств в банки, выглядит нелогичным.

В то же время, что касается оспаривания решения по избранию меры пресечения, адвокат рассказал, что обсудит сегодня, 5 августа, этот вопрос с самим Николаем Чаусом.