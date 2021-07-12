Из-за подозрительного предмета в Киеве закрывали пересадку между центральными станциями метро

Утром в четверг, 5 августа, в Киеве из-за обнаружения подозрительного предмета закрывали пересадку между двумя центральными станциями метро.

Там искали взрывчатку.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба КГГА.

На пересадочном узле между станциями "Театральная" и "Золотые ворота" нашли, по данным мэрии, некий подозрительный предмет. Из-за этого около 08:40 пересадку закрыли, правоохранители начали проверку.

К 09:10 метро стало работать как обычно, потому как проверка была завершена. Каковы ее результаты, в КГГА не сообщают.